3. červen 1968 byl významným datem minimálně pro dva lidi: Andyho Warhola, který se toho dne podruhé narodil, a Valerii Solanasovou, která si přála jeho smrt. Psychicky nemocná feministka ve svém manifestu vyzývala ženy, aby svrhly vládu, odstranily systém peněz a také zlikvidovaly muže.

Sama si vzala na mušku Andyho Warhola, umělce, který ji zřejmě dráždil svou výstředností a vztahem k ženám coby uměleckým objektům. Přitom i ona účinkovala v jednom z jeho experimentálních filmů. Roli ve snímku I, a Man jí Warhol nabídl, aby měl klid poté, co odmítl její scénář, prý byl příliš pornografický. Solanasová mu text osobně donesla do jeho ateliéru ve Factory. Kam si to o pár měsíců opět namířila – aby na umělce namířila.

Po činu se vzdala policii. Odsouzena byla ke třem letům, ale sotva ji propustili, začala pop-artovému výtvarníkovi adresovat výhružné dopisy, takže se vrátila zpátky za mříže. A následně byla převezena do psychiatrické léčebny.

Warhola nakonec přece jen přežila – o rok, zemřela v dubnu 1988. V devadesátých letech o ní kanadská režisérka natočila hraný film s jednoznačným názvem Střelila jsem Andyho Warhola. Na plátně ji ztvárnila Lili Taylorová.

Warhol pokus o svou likvidaci později komentoval slovy: „Kdyby byl Robert Kennedy zastřelen v jiný okamžik, psalo by se o atentátu na mne mnohem víc!“ Nicméně žerty stranou, traumatická zkušenost Warhola velmi zasáhla, nejen doslova. Začal se bát o život a stranit se svého excentrického okolí.