Divadlo v Celetné nastudovalo Protokol. Na zasedání ale nehraje podle pravidel

„Protokol nikomu nefandí. Spíše ukazuje, že co je dobré, nebo špatné, záleží na úhlu pohledu. V jisté pažravosti euroamerické civilizace vykořisťujeme jiné světadíly a civilizace, ale osobně nejsme schopní se toho vzdát,“ dodává Lukáš Jůza, představitel starosty.

Příběh z obyčejné schůze, která převrátí jistoty malého města, psal Letts v době minulých amerických voleb a sklouznul k satiře současného vedení Spojených států. Kritizuje manipulaci s fakty. „Doufám, že představení v divácích vyvolává pocit, jak se k tomu staví oni. Jestli by byli ochotni pravdu opravdu odhalit,“ přeje si herec Matouš Ruml.

Protokol napsal americký dramatik Tracy Letts, držitel Pulitzerovy ceny za hru Srpen v zemi indiánů a autor Zabijáka Joea. Jeho hru má od letošního únoru na repertoáru také Národní divadlo v Brně. V Celetné se pokusili co nejvěrněji napodobit atmosféru městské rady, diváci tak herce obklopují, sedí v hledišti i na jevišti.

Příběh je sice zasazen do amerických reálií, jichž se drží i inscenace, odehrát by se ale podle tvůrců mohl kdekoli. „Něco podobného zažíváme teď v Praze. Že Koněv nebyl žádný nácek, ale naopak byl osvoboditel,“ vidí režisér Filip Nuckolls paralelu s vypjatou situací kolem odstanění sochy maršála Koněva. „Lidé se v tom musí začít znovu orientovat a nevědí, co si o tom myslí jejich soused,“ dodává.

Premiéra nepočká

Na zkoušení před premiérou měl soubor z Celetné týden. Herci přiznávají, že po dvou měsících v izolaci už vypadli z divadelního rytmu. „My asi potřebujeme, aby to, co se nám zdá pořád nereálné, bylo reálné. Aby se tu diváci nedusili v rouškách a abychom to odehráli,“ přeje si principál scény Jakub Špalek.

Premiéru i nejbližší reprízy ale zatím musí zvládnout za požadovaných omezených podmínek, tedy před publikem rozsazeným v odstupech a se zakrytými dýchacími cestami.

Podle Špalka bylo nicméně pro divadlo závislé na grantech znovuzahájení provozu nutné. Kdyby nezačali, v září by už prý neexistovali.