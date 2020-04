Vteřina dějepisu: Co v roce 1896 trvalo poslíčkovi 2 hodiny, 58 minut a 50 sekund?

Střelba na běžícího jelena, přetahování lanem nebo splývání do dálky jsou disciplíny, které zažily na novodobých olympijských hrách svých pět minut slávy a pak se zase vytratily. Už při prvním ročníku obnoveného mezinárodního klání, který se konal v Aténách od 6. do 15. dubna 1896, se ale objevila úplně nová disciplína, jež je součástí letních olympijských her dosud, a rozhodně ne jako nějaká rarita. Má mimochodem také dopingové prvenství: životabudič ze strychninu a brandy. O jakém sportu je řeč?