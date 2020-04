Má knírek pod nosem – a není to Hitler. Má buřinku – a není to pan Tau. Má švihlou chůzi – a není od Monty Pythonů. Ano, jistě, Charlie Chaplin, jeden z největších komiků. Do postavy, která ho proslavila, se převtělil v mnoha filmech, vypiloval ji ale snímkem, který má onu roli i v názvu a v premiéře se promítal právě 11. dubna 1915. Jmenoval se Chaplin… a dál?