„Haló?“ ozval se možná Richard Hartmann onoho dne do telefonního aparátu. Kdyby byl Čech, řekl by zřejmě: „Hej, hej“ – jak se Češi v telefonním pravěku hlásili do sluchátka, jenže byl Němec. V Ledvicích na Teplicku koupil důl, z něhož nechal zavést vůbec první soukromou telefonní linku v českých zemích. Do provozu byla uvedena 10. dubna 1881. Tipnete si, s jakým místem důl spojovala? Třeba pomůže, že měřila dva kilometry.