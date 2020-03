Žádné paměti místo pamětí o ničem. Nakladatelství stoplo memoáry Woodyho Allena

Allenovy memoáry, s názvem Apropos of Nothing (volně přeloženo: Co se týče ničeho), se měly na americkém trhu prodávat už 7. dubna. Vůbec ale nedošly do tiskárny. „Rozhodnout, že nevydáme Allenovu knihu, bylo těžké. V Hachette bereme vztahy s autory velmi vážně a neodmítáme knihy bez rozmyslu,“ vyjádřilo se nakladatelství.

Napřed kniha, pak názor?

Proti vydání totiž protestovaly před sídlem firmy v New Yorku desítky jejích zaměstnanců. Dylan Farrowová jim vyjádřila podporu. Sama nakladatelství za plán knihu vydat veřejně kritizovala spolu se svým bratrem Ronanem.

Woody Allen jakákoli nařčení ze sexuálního obtěžování nezletilé adoptivní dcery pokaždé odmítl. Že by se něčeho takového dopustil, popíral už téměř před třiceti lety, když obvinění přicházela od bývalé partnerky Mii Farrowové. „Mia je na mě strašně rozzlobená a popouzí proti mně děti,“ vysvětloval v roce 1992.

Policie filmaře nikdy neobvinila. Objevují se proto kritické hlasy proti postupu nakladatelství. Čtenář by prý měl mít možnost si Allenovy paměti přečíst a názor si udělat sám. „Rozhodnutí Hachette upustit od knihy Woodyho Allena mě velmi znepokojuje. Nejde o něj. Dělá mi starosti, kdo bude umlčen příště,“ napsal například na sociálních sítích spisovatel Stephen King.