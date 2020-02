Zlatého medvěda na Berlinale získal íránský film Zlo neexistuje

Zlatého medvěda za nejlepší film letošního Berlinale získalo drama íránského režiséra Mohammada Rasúlofa Zlo neexistuje (There Is No Evil). Snímek osmačtyřicetiletého umělce, kterého íránský autokratický režim perzekvuje a nedovolil mu ani zúčastnit se berlínského filmového festivalu, vznikl v německo-česko-íránské koprodukci. Cenu za nejlepší režii si odnesl Korejec Hong Sang-su za film Žena na útěku (Domangchin yeoja), velkou cenu poroty obdržel americký snímek Nikdy, zřídka, občas, vždy (Never Rarely Sometimes Always).