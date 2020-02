Do Česka po 26 letech přijedou Rage Against the Machine, vrací se i Limp Bizkit

Rage Against the Machine, mísící rap a metal, je spojena s hity Killing In Your Name, Know Your Enemy, Bullet In The Head, Bulls On Parade či People of the Sun.

Stihli je vytvořit za osm let společného fungování, rozpadli se v roce 1999. O dvě dekády později kapela opět obnovila fungování a na návrat navázala ohlášením světového turné. Zařadili do něj i zastávku v Česku. Kromě Prahy přijedou za svými fanoušky ještě do osmi dalších evropských měst.