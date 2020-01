Začíná hlasování v národním kole Eurovize. Poslechněte si soutěžní písně

Pam Rabbit není v Eurovizi úplným nováčkem. Zpěvačka, textařka a tanečnice svůj talent představila českým fanouškům už loni, o rok dříve provázela Mikolase Josefa, který zaznamenal v historii této soutěže zatím největší český úspěch, když ve finále skončil ze všech zemí šestý . Ona sama chce letos prorazit písní Get Up.

Video of Pam Rabbit - Get Up (national Czech Eurovision contest)

Video of Barbora Mochowa - White & Black Holes (Official Video)

Indie-popová skupina Lake Malawi v konkurenci dalších desítek států nakonec skončila jedenáctá mezi finalisty. I letos by Česko mohla zastupovat kapela, rozhodne-li tak hlasování. We All Poop se dali dohromady nedlouho před soutěží a ohlašují se „veganským“ sdělením All The Blood (Positive Song Actually).