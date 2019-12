Cenu Jindřicha Chalupeckého získal Gajdošík za otevřený aktivismus. Vytvořil vlastní verzi zpráv

Laureát jubilejního 30. ročníku uspěl mezi pěti finalisty, nejprestižnější českou cenu pro umělce do 35 let převzal v pátek večer v Olomouci. „Oceňujeme Gajdošíkovo chápání umění jako svobodného prostoru, který umožňuje kritické uvažování a jednání,“ uvedli porotci ve zdůvodnění jeho výběru do skupiny letošních finalistek a finalistů. Andrease nakonec porota vyhlásila laureátem za on-line projekt nazvaný Nelidské zdroje.

Projekt Nelidské zdroje na výstavě finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého přitom musel částečně předčasně skončit. Potom, co Gajdošík vytvořil parafráze stránek zpravodajských serverů iDnes.cz a Lidovky.cz, mu jejich majitel, společnost Mafra, pohrozila soudním sporem. Stránky, které nabízely vlastní verzi zpráv o premiérovi Andreji Babišovi (ANO), proto nakonec vypnul, na výstavě jsou představeny pouze off-line.