Dokonalý vzhled a stalkerské praktiky. Jihokorejský pop má své příznivce i v Čechách

„Jedná se o hudební směr, který označuje korejskou hudbu, která je ovšem velmi výrazně ovlivněná západními žánry,“ popisuje K-pop koreanistka Vladislava Mazaná. „Spojuje v sobě popovou hudbu, dance, hip hop, rap, elektropop, rock, RnB a ještě zvláštní žánr melancholických balad.“

Jihokorejské hudební hvězdy a jejich písně byly taky hlavním tématem nedávného korejského dne, který se konal v Praze. „Nepočítali jsme s tím, že bude takový zájem,“ uvádí organizátorka korejského dne Sandra Burdová.

„Lidem se K-pop líbí z toho důvodu, že je jiný. Přestože tomu jazyku nerozumějí, tak to má melodii, má to rytmus. Videoklipy jsou opravdu hezky udělané,“ dodává.

K-pop je ale velmi oblíbený také jinde ve světě. Například loni stanula chlapecká jihokorejská kapela BTS se svým albem Love Yourself: Tear v čele amerického žebříčku Billboard. Bylo to poprvé, co asijská skupina ovládla zámořskou hitparádu.