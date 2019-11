Symbol složité situace. Podívejte se na nejlepší fotografie a videa Czech Press Photo 2019

Zakladatelka soutěže Czech Press Photo Daniela Mrázková uvedla na adresu vítězného snímku: „Je symbolem složité politické i společenské situace v zemi. Třicet let po pádu komunismu je společnost opět rozdělena: na jedné straně dochází k vášnivým protivládním protestům a na straně druhé si vládní strana udržuje nejvyšší preference. Vítězný snímek obsahuje emoce i klade otázky, a to jednoduchým, působivým a do paměti na první pohled vrývajícím se způsobem.“

Autor vítězné fotografie pak dodává: „Stejně jako většina mých kolegů jsem se snažil zachytit protesty na Letné ze všech možných úhlů. Nejprve jsem fotil dole u pódia a pak jsem využil přístupu nahoru na střechu Molochova, odkud bylo možné získat fotku 250 tisíc lidí. Fotili jsme podobné scény – od protestujících pod námi přes ‚piknikující‘ na okraji střechy až po lidi mávající vlajkami na x způsobů.“

Celkem v letošním ročníku soutěžilo 270 fotografů, kteří přihlásili téměř čtyři tisíce snímků. Výběr z nich, včetně nejlepších, představuje od 23. listopadu do 30. ledna výstava na Staroměstské radnici v Praze.

Přehled oceněných nabízí také následující fotogalerie a videogalerie: