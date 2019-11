Díky ilustracím Elišky Podzimkové k sobě Malý princ připoutal Island

Originální výtvarný styl, tedy domalovávání reality na fotografiích, nejprve mladé výtvarnici získal fanoušky na Instagramu, následně jí pomohl i k práci. Její kresby na titulní straně newyorského deníku Metro si totiž všiml ředitel tamní filmové školy a nabídl jí místo v marketingu. „Vydržela jsem to asi rok a čtvrt, byla jsem taková kancelářská krysa, na což nejsem zvyklá,“ říká umělkyně o své americké zkušenosti.

Obrazový doprovod vytvořila Podzimková kombinací fotografií a ilustrace, jak je pro její tvorbu typické. Na související výstavě tyto koláže doplnila ještě o objekty z mechu nebo lávových kamenů, aby navodila dojem skutečného Islandu. Interaktivní exponáty navíc nezapřou, že jejich autorka je i animátorka – návštěvníci si mohou do svých tabletů nebo telefonů nainstalovat aplikaci, díky níž před nimi obrazy ožijí.

Setkání pilota s tajemným chlapcem se dosud odehrávalo ve vyprahlé pustině. Eliška Podzimková se ale rozhodla hledat nové lokace pro dobrodružství Malého prince na Islandu. Zemi ohně a ledu procestovala a našla v ní spoustu míst, jež zapadají do Exupéryho příběhu. Třeba sopku, která tvarem odpovídala jednomu z nejznámějších obrázků z knížky – slona, jehož pozřel hroznýš.

Video of Antoine de Saint-Exupéry, Eliška Podzimková: Malý princ

Po návratu do Česka chce svobodně tvořit – a také pomáhat. K připravovanému seriálu Plešouni ji inspirovala vlastní zkušenost onkologické pacientky. Prostřednictvím animovaného příběhu se snaží nemocným dětem vysvětlit, co léčba obnáší. „Proč jim padají vlasy, proč nemůžou mezi svoje kámoše do školy, proč vidí mámu brečet a podobné nezodpovězené otázky,“ upřesňuje.

Pacient zbavený strachu se podle její zkušenosti lépe uzdravuje. Seriál by proto ráda distribuovala na všechna onkologická oddělení v republice.