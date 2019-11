„Život je uhřík a já ho mačkám.“ Mucha řeší na novém albu rýmičku i konzum

„Album plné veselých opilých návratů domů, hormonálních i kytarových disharmonií a arytmií, obligátních výčitek a nadávek, léčivých tónů, falešných nadějí a radosti ze života vrací kapelu opět na přední místa vlastních hitparád,“ píše Mucha k novince, jejíž název je ve veřejnoprávním médiu nevyslovitelný.

Pro jedny je frontmanka kapely Mucha výstřední, podle druhých jen zpívá pravdu. „Nikdy jsem nezpívala o něčem, co by nebylo normální, a jenom pokrytec může tvrdit, že v tom je nedejbože nějakej plán. Pořád zpívám to, co si myslím. Ani si nedovedu představit, že by to někdo dělal jinak, že by se neztotožňoval s tím, co vypouští z huby,“ komentuje své texty zpěvačka.

Pravdy se podle svých slov držela i na novince. Texty skládala během mateřské dovolené, která ji přiměla i částečně bilancovat. „Ta deska je dost o mém vlastním svědomí. Už jsem se chtěla trošičku vymotat ze škatulky feminismu a podobných předsudků,“ přiznává písničkářka.

Kapela, která vznikla v roce 2013, zaujala nejen specifickým vystupováním, ale i texty popisující mužskou neschopnost, genderovou nespravedlnost nebo různé úchylky.