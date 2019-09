Filmová upoutávka týdne: Matt Damon a Christian Bale jednou na plný plyn v Le Mans '66

Režie filmu Le Mans '66, který i vzhledem k délce 152 minut slibuje nejen akční zábavu, ale také poctivý vhled do prostředí automobilového sportu, se ujal James Mangold, jenž je podepsán pod snímky jako Walk the Line, 3:10 Vlak do Yumy nebo naposledy Logan: Wolverine.

Před šesti lety natočil Ron Howard úspěšné závodnické drama Rivalové o souboji, který na dráze Formule 1 svedli James Hunt a Niki Lauda. Oblíbený film má dodnes 90 procent na ČSFD a 88 procent na Rotten Tomatoes. Pokud Le Mans '66 splní očekávání, které probouzí zveřejněná upoutávka, dočkají se Rivalové důstojného následovníka.