Rutina, která se neomrzí. V Praze opět koncertovala Metallica

Na metalové špičce balancuje Metallica už osmatřicet let. Jejich třetí studiové album Master of Puppets z roku 1986 zařadila americká Kongresová knihovna do Národního registru nahrávek jako první metalovou desku. Bylo to ale tzv. Black Album o pět let později, které kapelu proslavilo.

Českým fanouškům zahrála poprvé naživo v roce 1993, od té doby se pravidelně vrací. A při tuzemských koncertech nemyslí jen na své publikum, ale i na charitu. Letos, stejně jako loni, podpořili američtí metalisti také projekt Obědy pro děti, jemuž věnovali pětadvacet korun z každé prodané vstupenky.