Sběratel dal za Saudkovu Muriel miliony, podle soudu ale patří kreslířovým dědicům

Soud: Starý občanský zákoník neznal zástavu

Podle předsedy odvolacího senátu Michaela Nipperta nebylo prokázáno, že Helmich vlastnického práva ke komiksu nabyl. „V řízení před soudem prvního stupně nebyl proveden žádný přímý důkaz, který by prokazoval vlastnictví pana Jiřího Helmicha k předmětu úschovy,“ řekl Nippert.

Posledním právoplatným vlastníkem komiksu tak byl podle něj Kája Saudek. Způsob, jak se komiks k Helmichovi dostal, je možné hodnotit jen na základě spekulací, doplnil soudce. I pokud by šlo o záruku za půjčené peníze, jak tvrdili svědci, tak starý občanský zákoník neznal institut propadlé zástavy. Helmich tak vlastnické právo nemohl nabýt ani v dobré víře.

Mužovi příbuzní tak komiks podle Nipperta nikdy nevlastnili. „Žádný z právních předchůdců žalovaného (Šmídka) nebyl vlastníkem předmětu úschovy, neboť právní úprava neumožňovala nabytí vlastnického práva od nevlastníka,“ vysvětlil soudce. Šmídek také podle něj nemohl nabýt vlastnického práva komiksu tzv. vydržením.

Muriel bude náš šperk, komentuje verdikt rodina

Kája Saudek zemřel v roce 2015 ve věku osmdesáti let v motolské nemocnici v Praze. V nemocnici byl kreslíř od roku 2006, kdy upadl do komatu poté, co mu v krku zaskočilo sousto.

Saudkovi dědicové žalovali kromě Šmídka i aukční síň 1. Art Consulting Brno, to však bylo podle soudu nadbytečné. Žalobu v této části proto zamítl. I tuto část nyní odvolací soud potvrdil, aukční síň totiž prý vlastnické právo k předmětu úschovy neuplatňovala.

Manželka kreslíře Hana Saudková rozhodnutí soudu uvítala. „Bude-li můj, tak ho ukážu světu, vydáme knihy s rodinou a bude to jako náš šperk,“ odpověděla na otázku, jak s komiksem naloží. Zástupce Šmídka na čtvrteční vyhlášení rozsudku nepřišel.