Recenze: Disturbed v záplavě světel nacvičovali pekelné tance. Byť v Satana nevěří

Disturbed jsou svou pomocí právě těmto lidem známí. Po smrti mnoha svých přátel se rozhodli, že již nebudou jen sedět a nečinně přihlížet, a vyrazili do boje, snažíce se šířit osvětu a především předat lidem důležitý vzkaz: Nejste v tom sami! Frontman David Draiman nahrál několik videí vyzývajících lidi k tomu, aby se nebáli říct si o pomoc, ať už jde o ně samotné, nebo o někoho z jejich blízkých. Celý tento koncept pak zapracovali i do svých živých vystoupení.

WE ARE… DISTURBED!

Po umně poskládaném setlistu, jejž kromě tří novinek z posledního alba vyplňovaly především známé a svižné skladby, které frontman Draiman sem tam doplnil příhodnými proslovy či pochválil krásu a architekturu naší matičky stověžaté, se povedený večer pomalu ale jistě blížil do finále. Když na jeho samém závěru zazněly Indestructible a Inside the Fire, pódium na nějakou dobu potemnělo.

Po znovurozsvícení světel se na jeho pravé straně rozprostíralo křídlo, za které usedl kytarista Donegan a spustil první tóny notoricky známé The Sound of Silence od Simona & Garfunkela. Avšak kromě doprovodného kytaristy, který vypomohl již při předchozích akustických skladbách, si kapela na pódium tentokrát přizvala i houslistky. Skladba, jíž se v předělávce od Disturbed dostalo výrazně pomalejšího aranžmá, získala určitě největší ohlas celého večera.

Jelikož to však fanouškům stále nestačilo, dočkali se ještě dalšího přídavku v podobě dvojice skladeb The Light a Down With the Sickness. A aby toho nebylo málo, před prvně zmiňovanou skladbou si zpěvák David Draiman nechal vytáhnout z publika dva fanoušky, jimž pak podepsal nakreslený portét, který během koncertu drželi nad hlavami, a jako bonus mohli strávit celou skladbu s nimi na pódiu. Pro oba šťastlivce to bude jistě nezapomenutelný zážitek.

A nejen pro ně. Výborný koncert už jen podtrhlo velmi dobré nazvučení, vynikající Draimanův vokál i výkon kapely samotné, jež naživo zní naprosto bezchybně. Skvělou atmosféru fanouškům nezkazil ani nácvik na pekelná muka, byť – jak neopomenul vtipně poznamenat zpěvák sám –, my metalisté na Satana přece nevěříme, že?

Nezbývá než doufat, že se dočkáme dřív než za dalších deset let. A kdyby to bylo příště někde venku, určitě bychom se nezlobili. Disturbed na to rozhodně mají!

Disturbed, 24. 6. 2019, Malá sportovní hala, Praha

Setlist: Are You Ready, Prayer, Liberate, The Vengeful One, The Animal, Stupify, Voices, Land of Confusion, Ten Thousand Fists, The Game, No More, A Reason to Fight, Hold On to Memories, Indestructible, Inside the Fire

Encore: The Sound of Silence

Encore II: The Light, Down With the Sickness