Rockový huban na rozloučenou. Kiss v Praze zahráli zase naposled

Bude to závěrečná oslava pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kdo nás ještě neviděli, hlásili Kiss před začátkem turné End of the Road čili Konec cesty. Uvidí se, jestli rozlučková šňůra nebude nakonec stejně falešná jako krev, kterou Kissáci rádi při svých vystoupeních používají.

Údajně poslední turné – Farewell Tour – totiž oznámila kapela už v roce 2000. Jenže o dalších osm let později doputovala skupina opět do Česka a znovu se zdálo, že definitivně nastal čas se s nimi rozloučit. Ovšem ne nadlouho. Od té doby se k českým fanouškům vrátili pětkrát, počítaje v to i středeční koncert.

Sny nekončí, Kiss proto taky ne

„Začali jsme před čtyřiceti lety jako čtyři kluci z ulic New Yorku, kteří měli nápady a velké sny. O čtyřicet let později je ten sen větší než kdy dřív,“ vysvětluje koncertní „neverending story“ baskytarista a zpěvák Gene Simmons. Kromě něho je původním členem už jen kytarista a také zpěvák Paul Stanley. Čtveřici doplňuje kytarista Tommy Thrayer a bubeník Eric Singe.

Vizuální show navíc stále baví nejen hudebníky, ale i fanoušky. Pokud bylo středeční vystoupení opravdu poslední, pak se Kiss rozloučili vším, čím se v uplynulých dekádách proslavili: nechyběly masky, pyrotechnika, hecování publika ani dlouhá bubenická a kytarová sóla. A samozřejmě hity jako I Was Made for Lovin' You, Beth, Crazy Crazy Nights nebo Rock and Roll All Nite.