Filmová upoutávka týdne: Kubrickovo Osvícení pokračuje. Naordinoval ho Doktor Spánek

Video of Doktor Spánek (2019) | OFICIÁLNÍ TRAILER | české titulky

Do adaptace Osvícení se Stanley Kubrick pustil v době, kdy už měl na kontě některé z nejzásadnějších děl filmové historie. V předchozích letech uchvátil diváckou obec například svou sci-fi 2001: Vesmírná odysea nebo Mechanickým pomerančem.

Autorské renomé nakonec potvrdil i s Osvícením, ze kterého se stalo kultovní dílo. Ve své době si za ně přitom Kubrick vysloužil nominaci na anticenu Zlatá malina a autor předlohy Stephen King výsledný film považuje za jednu z nejhorších adaptací svých knih.

Protagonistou Osvícení byl spisovatel Jack Torrance, který přijal práci správce odlehlého horského hotelu, protože hledal klidné místo na psaní románu. Opuštěnost místa se ale obrátila proti němu; začíná přicházet o rozum, což pocítí jeho žena Wendy a syn Danny, kteří přijeli s ním.

Knihu King vydal v roce 1977 a film šel do kin o tři roky později. Navazující příběh nesepsal hned, ale čtenáři si na něj počkali pár desítek let. V knihkupectvích se objevil Doktor Spánek až v roce 2013. Prodleva před převedením do filmu teď byla větší. Filmaři se potýkají s odkazem Kubrickova díla, kterému se není snadné vyrovnat.

Kdo naváže na Kubricka?

Doktor Spánek je zaměřen na postavu Jackova syna Dannyho, disponujícího zvláštními psychickými schopnostmi, ze kterého je v čase děje už čtyřicátník. Po hrůzách, které v dětství zažil, se snažil najít v životě nějakou rovnováhu. Pracuje v domově důchodců, kde mu jeho zvláštní nadání pomáhá poskytovat útěchu umírajícím.

Jeho dosaženým klidem ale otřese mladá dívka Abra, která se s ním spojí s žádostí o pomoc. Jim podobní jsou v ohrožení od skupiny lidí, která se živí energií dětí s „osvícením“.

První upoutávka na film Doktor Spánek se mnoha scénami vizuálně odkazuje na děsivé momenty Kubrickovy klasiky, také ale diváky seznamuje s novým představitelem dospělého Dannyho. Zahrál si ho Ewan McGregor, který není návštěvníkům kin ani zdaleka cizí.

Ztvárnil třeba rytíře Jedi Obi-Wana Kenobiho v prequelové trilogii Star Wars, spolupracoval s Dannym Boylem na Mělkém hrobě nebo na dvojici Trainspottingů a jedním z jeho zatím posledních filmů byl Kryštůfek Robin, kde si navíc podobně jako ve filmu Doktor Spánek zahrál dospělou verzi původně dětského protagonisty. Nedávno také projevil zájem o režijní řemeslo, když natočil adaptaci románu Americká idyla od Philipa Rotha.