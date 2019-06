Slavný Cirque du Soleil přivezl do Prahy magickou show podle Avatara

Nejznámější soubor nového cirkusu na světě Cirque du Soleil přivezl do Česka příběh inspirovaný filmem Avatar. Odehrává se ale tisíce let před událostmi zobrazenými ve snímku. S představením Toruk – The First Flight cestuje cirkus čtvrtým rokem a Praha je jeho 99. zastávkou. V O2 aréně vyprodali osm představení, jejich sérii zakončí v neděli.