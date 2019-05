Glosa z Cannes: Tarantinovy historky z Hollywoodu zastínily Parazity

Před 25 lety uvedl režisér Quentin Tarantino v Cannes premiéru dnes kultovních Pulp Fiction a získal za ně tehdy Zlatou palmu. Ocenění jeho „historek z podsvětí“ posunulo žánrové hranice filmového násilí – bylo přijato jako hra. Desáté výročí pak připadá na premiérové uvedení jeho Hanebných panchartů. Na 72. ročník festivalu se sledovaný filmař vrátil s novinkou Tenkrát v Hollywoodu (Once Upon a Time in Hollywood). A pozdvižením, které jeho snímek doprovázelo, zastiňoval ostatní.