Zavřete oči... později. Přichází Festival muzejních nocí

Tématem Muzejní noci pod Ještědem je návrat do budoucnosti. Uskuteční se 17. května, mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou budou jezdit historické tramvaje a autobusy. V Liberci bude hlavní část programu od 18:00 na křižovatce mezi Severočeským muzeem, Technickým muzeem a Oblastní galerií. Křižovatka bude pro dopravu uzavřena, vystoupí tam hudební i taneční soubory. Na závěr organizátoři slibují show z budoucnosti. V Liberci se k muzejní noci připojí i zábavní centrum iQLandia. Návštěvníky bude lákat na arénu robotů, ve které se proti sobě postaví Lego Mindstorms, a také na evoluční stezku.

Jablonecké muzeum spojí akci s připomenutím 115 let od svého založení. „Oslavy výročí zahájíme v 18:00 před budovou muzea společným vypuštěním 115 balónků v muzejních barvách,“ uvedla ředitelka muzea Milada Valečková. V Jablonci se do muzejní noci zapojí ještě galerie MY a Dům národopisců Scheybalových spolu s přilehlým kostelem svaté Anny. „Nejzajímavější částí večera bude koncert Bohemian Cristal Instrument Lenky Morávkové. Předvede, že sklo může posloužit i jako skvělý hudební nástroj,“ uvedla Petra Handlířová z Jabloneckého kulturního a informačního centra.

V Plzni zvou poslední květnový den na hudební program. V hlavní budově Západočeského muzea vystoupí vokální uskupení Hlasoplet, v Národopisném muzeu Lidová muzika z Chrástu, v Muzeum církevního umění zazní písně gotiky a renesance a v Muzeu loutek vystoupí flašinetář Jan Bondra. Návštěvníci si mohou také prohlédnout stálé výstavy i expozice v těchto objektech nebo si poslechnout přednášku odborníků či vyzkoušet svou šikovnost v tvůrčích dílnách.