Zemřel architekt Ieoh Ming Pei, autor pyramidy v Louvru

Peiova pyramida zdobí Louvre už třicet let

Patrně nejznámější Peiovou stavbou je skleněná pyramida na nádvoří pařížského Louvru. Stavba, která budila od začátku značné emoce pro svůj futuristický vzhled, stojí před muzeem od roku 1989 a slouží jako jeho hlavní vstup.

„Je to místo, které je velice úzce spjato s francouzskou historií a mnozí by tam čekali třeba sochu Ludvíka XIV. Nebo něco podobného. Ale pro Peie pracovaly dvě věci. Zaprvé, galerie neměla žádná hlavní vchod a on tvrdil, že musí mít něco centrálního, tím se nabízel dvůr,“ přiblížil Šmíd.

„A hlavně, jeho přesah do dalšího století byl naprosto impozantní a on si dokázal tu stavbu prosadit – samozřejmě spolu s prezidentem Mitterandem – navzdory tomu, že mnozí architekti tvrdili, že ,nejsme v Dallasu‘ nebo ho přímo obviňovali z toho, že prodlužuje Disneyland až do Paříže,“ dodal zpravodaj ČT.

Pei pyramidu vytvořil na objednávku francouzského prezidenta Francoise Mitterranda u příležitosti 200. výročí Velké francouzské revoluce. Stavba má čtvercovou základnu s délkou hrany 35 metrů a výšku 20,6 metru. Skládá se ze 603 kosočtvercových a 70 trojúhelníkových dílů.