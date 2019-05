Čtyřlístek slaví padesátku. „Smrdí to Západem,“ zněla reakce na první číslo

Vrátili jsme takoví nabuzení, že když to umí Italové, tak my to umíme přece taky. Takže jsme vymysleli za odpoledne čtyři figurky, hned jsme je pojmenovali a zapili jsme to italským vínem, které jsme si s sebou přivezli. A protože už jsem dělal pro nakladatelství Orbis leporela pro děti, odnesl jsem jim hotový Čtyřlístek jako jakýsi časopis. A oni řekli: Ano, my to zkusíme, protože takový komiks ještě v Čechách nebyl.

To byla docela spontánní záležitost. Už jsme měli čtyři figurky, znali jsme jejich jména i charaktery. Takže nás napadl čtyřlístek, když jsou čtyři, a navíc potom byly čtyři příběhy v jednom sešitě. Byl to prostě takový šťastný nápad.

Moje paní říká, že to trvalo týden. Že jsme pořád uvažovali, jestli ano, nebo ne, jestli to má být výtvarně něco typu Rychlé šípy, pěkné komiksy před námi dělal také Kája Saudek. Ale my jsme si řekli, že je chceme dělat pro děti.

Jaké byly reakce na první číslo Čtyřlístku? Nesetkali jste se s kritikou, že působí příliš prozápadně?

Když jsme Čtyřlístek do nakladatelství přinesli, pan ředitel si ho vzal před sebe, otevřel a řekl: „Smrdí to Západem.“ A mě napadlo: „Tak to je konec.“ Ale mladí redaktoři, kteří tam byli, náš komiks prosadili alespoň na vyzkoušení. A jak už jsem zmiňoval, odezva dětí byla velká. Náklad byl třicet tisíc kusů, pak devadesát a v nejlepších čtyřlístkových letech dosahoval i dvou set tisíc výtisků.

Která doba naopak Čtyřlístku čtenářsky nepřála? Ta porevoluční, kdy byl hlad po všem neokoukaném?

Nikdo z nás si předtím nedokázal představit, co je to soutěž. Přišla k nám s tvrdým nárazem. A já to i celkem chápu, že se do prázdného prostoru snaží vždycky dostat ten, kdo má co prodat. A Češi si tenkrát říkali, že všecko, co je ze Západu, je dobrý. Máslo mají určitě lepší než my. A komiksy zrovna tak. Navíc západní konkurence měla propracovanou obchodní strategii. Takže Čtyřlístek klesal a klesal, ale po dvou letech se to obrátilo a řekl bych, že jsme zvítězili.

Máte vysvětlení, čím jste si zpátky naklonili přízeň čtenářů?

Nemůžu na to přesně odpovědět, jsou věci mezi nebem a zemí. Ale bylo to určitě i tím, že se najednou rodičům zastesklo po Čtyřlístku a řekli si: Vždyť my jsme na tom vyrostli, my si ho budeme kupovat znovu a svým dětem ho budeme také kupovat.

Časopisů Čtyřlístek vyšlo více než šest set šedesát. Příběhy se objevily i v několika komiksových knihách a také ve dvou celovečerních filmech, druhý z nich měl premiéru letos v dubnu. Dovedete říct, který příběh je váš nejoblíbenější?

Je to poslední film o Čtyřlístku. Pracovali jsme na něm tři roky, věnovali mu opravdu velkou píli a snažení a myslím, že dětem se líbí. Odezva je výborná.