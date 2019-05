Tenkrát v Cannes: Zombie vs. „nové Pulp Fiction“ i Forman vs. Forman

Přehlídku zahajuje zombie komedie Jima Jarmusche Mrtví neumírají. Zatímco ve fiktivním příběhu se poklidné americké městečko ocitne pod terorem oživlých mrtvol, francouzské Cannes zaplaví v následujících dnech na sto šedesát tisíc filmových fanoušků. Jejich zájem míří zejména za novým filmem Quentina Tarantina Once Upon a Time in Hollywood (Tenkrát v Hollywoodu). Příběh, v němž se objeví Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino nebo Kurt Russel, vychází ze skutečných událostí: zavraždění těhotné herečky Sharon Tateové přívrženci fanatického sériového vraha Charlese Mansona.

Očekává se, že Tarantinova novinka bude odkazem ke kultovnímu Pulp Fiction. Právě s „historkami z podsvětí“ režisér přesně před pětadvaceti lety v Cannes vyhrál. „Byl to první film sestavený ze smetí, dalo by se říct. Jsou v něm brakové žánry, soundtrack dělaný z písniček, které nikdy nebyly nejvýš v hitparádách, ale jsou něčím bizarní. Jsou tam (znovu)objevení divní herci nebo herci s upadlou kariérou, kteří dostali úplně opačné role. Snímek Pulp Fiction stvrdil, že existuje postmoderna a že může být nejenom uměním, kterému rozumí málo lidí, ale může být i něčím, co je do určité míry populární. A byl to první megaúspěšný nezávislý film,“ připomněl zásadnost snímku filmový kritik Kamil Fila.