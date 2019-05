Kam mizí lidé? Mrazivá slovenská Trhlina se rozšířila do českých kin

Hlavním hrdinou temného příběhu je zvídavý mladík Igor, který během práce v budově bývalé psychiatrie objeví záznamy o muži, který před sedmdesáti lety záhadně zmizel a podobně záhadně se zase objevil, aniž by dovedl vysvětlit, co se mu stalo a kde přišel ke svým zraněním. Igor zjišťuje, že pobobných případů je více, a sám se vydává pátrat do pohoří Tribeč, aby zjistil, co je na nich pravdy.

„Nikdy bych neriskoval, aby moji nejbližší trpěli kvůli mým přehnaným ambicím nebo pachtění po úspěchu, po obdivu, po slávě. Igor šel vlastně téměř doslova přes mrtvoly,“ naznačuje představitel hlavního hrdiny Matej Marušin.

Co je skutečnost, bude zřejmě při sledování zajímat i diváky. Režisér Petr Bebjak přiznává, že se spolu se scenáristou Tomášem Bombíkem snažili vytvořit na plátně „fiktivní realitu“. Podobně jako bestseller Jozefa Karika, podle něhož film vznikl.