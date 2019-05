Kapela Vltava fanouškům pořádně naložila... štěstí

Posluchačům chce kapela souborem, pojmenovaným podle jedné z písní, opravdu naložit štěstí. „Věřím, že představuje náklad štěstí pro budoucího majitele,“ vysvětluje Nebřenský. Ten, kdo si box koupí, si do prázdného pole na zadní straně přebalu může napsat své jméno –jak se ostatně ve stejnojmenné skladbě zpívá –, aby pozitivní energie působila přímo na něj.

„Náklad štěstí obsahuje šest našich řadových alb a jedno novinkové album s nahrávkami z let 1986 až 2016. Jmenuje se Diamantové boty ve dvířkách kamen. Jde o nahrávky, které byly pořízeny pro divadelní představení, pro film a pak také unikátní koláž z našich prvních koncertů v letech 1986 a 1987, která zachycuje atmosféru našich začátků,“ shrnul obsah boxu frontman Robert Nebřenský.

Video of VLTAVA - Náklad štěstí

Prvním albem kompletu je deska Mládí i tak velkou lásku bere s humorem, kterou kapela získala širší popularitu. I díky hitu Prasátko, „které nemá hlad, chce třeba jenom podrbat“. Nejznámější písní skupiny je ale zřejmě Marx, Engels, Beatles ze stejnojmenné nahrávky z roku 1998.

„Určitá nadsázka k Čechům patří. Mám pocit, že některá vážnější témata mají lepší šanci na přijetí, když dávají lidem možnost se jim zasmát,“ podotýká Nebřenský k humoru, který k tvorbě Vltavy patří.

Kapela přestala koncertovat v roce 2003. O sedm let později se ale znovu vrátila na pódia. „Už jsem nemohl vydržet steskem po hudbě,“ přiznává Nebřenský. „Zjistil jsem, že kulhám na jednu nohu, že jako herec jsem sice šťastný, ale něco mi chybí, a když se to potkalo i se zájmem našich příznivců, tak to bylo velké povzbuzení.“