Bára Poláková, Miroslav Krobot a Zloděj otázek. Podívejte se na trailer TvMiniUni

Dětský pořad TvMiniUni se na filmové plátno přesouvá po 144 odvysílaných dílech. Rozhodnutí přetvořit seriálový koncept do filmové podoby ale padlo už dávno. „Ten nápad vznikl krátce po tom, co jsme seriál rozjeli. Jedna z věcí, proč jsme se rozhodli to udělat, bylo to, že jsme chtěli vyzkoušet, jak vlastně takováto vizualita a takováto obrazová hraná forma obstojí jako film,“ říká scénárista a režisér Jan Jirků.

„A další věc je, že jsme na seriálu dělali už dlouhou dobu a kolem jeho tvorby se sešla strašně příjemná skupina lidí, ať to byli naši loutkáři, scénáristé nebo producentská skupina. Takže jsme si řekli, že by bylo hezké celý ten seriál uzavřít nějakým větším zpracováním a udělat si něco na památku,“ pokračuje Jirků.