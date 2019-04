Spirála provede tvorbou Josefa Šímy od českých počátků až k francouzské Vysoké hře

Josef Šíma nikdy neměl ateliér a ani ho nechtěl. Svá díla tvořil u sebe doma, ať už v Praze, nebo v Paříži. „V pokoji malovat, kde je postranní světlo, severní světlo, které je pravidelné, je patrně nejlepší k malování. Obrazy, které malujete tady, přijdou zase do bytu. Nebudou věčně v nějaké galerii nebo nějakém výstavním sále,“ popsal Šíma v dokumentu z roku 2008 Moderní čeští malíři ve vzpomínkách prof. F. Dvořáka.

To se ale spletl. Více než v domácnostech jsou jeho obrazy v muzeích a prodávají se za desítky milionů korun. Velkou výstavu měl třeba v roce 1968 v pařížské Národní galerii a v pražské Valdštejnské jízdárně. Na stejné místo se teď jeho díla přesunula z Moravské galerie. Na rozdíl od Brna jsou v Praze rovněž ilustrace k básnickým sbírkám.

„Je tu větší důraz na poetickou stránku obrazu, jak by řekl Karel Teige. To znamená na sepětí malíře Šímy s básníky tehdejší doby,“ říká spoluautor výstavy Petr Ingerle. Na výstavě je možné poslouchat audionahrávky nebo třeba listovat knihami, které odkazují k Vysoké hře. I to má pomoci pochopit svět Josefa Šímy.

Výstava Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře bude ve Valdštejnské jízdárně v Praze otevřena do 28. července.