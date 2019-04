Kořeny, větve, šlahouny i H jako Havel jsou Nejkrásnější české knihy

Výsledky soutěže byly vyhlášeny v pátek odpoledne v Centru architektury a městského plánování CAMP. Program doplnil přednáškou britský grafický designér John Morgan. Oceněné publikace se představily na tuzemských a zahraničních výstavách. Do 54. ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 264 publikací, loni to bylo 255 knih.

Další ocenění se udělovala ve specializovaných kategoriích. Památník národního písemnictví vybral nejlepší studentské práce a udělil grafičce Lucii Lučanské z Vysoké školy uměleckoprůmyslové cenu Arna Sáňky, pojmenovanou po zakladateli soutěže, za soubor příspěvků Mujina napsaný podle japonské legendy.

Spolek českých bibliofilů zvolil laureáta Ceny Vojtěcha Preissiga. Stala se jím s bakalářskou prací Příběh nebe a země Veronika Hanzlíková, studentka ateliéru Grafického designu Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Sdružení českých umělců grafiků Hollar udělilo cenu Matěji Lipavskému za ilustraci knihy Věry Jirousové Twetty 1956–1963.

Spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze udělil Památník národního písemnictví cenu pro mladého tvůrce do 30 let, kterou si odnesl Jindřich Janíček z nakladatelství Take Take Take za grafickou úpravu publikace koncipované jako rodinné album Anonym 1968–1984.

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku pořádá od roku 1965 Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví.