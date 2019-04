Paralelní osudy. Pátý duben je dnem, kdy s Cobainem a Staleym zemřel grunge

Jakási duševní až schizofrenní rozpolcenost osoby je asi nepřesnější Cobainovou charakteristikou. Na jednu stranu tichý introvert často koketující s myšlenkou vlastní smrti, na stranu druhou výstřední týpek, který vystupoval před davy desetitisíců lidí. Byl schopný prát do sebe koňské dávky heroinu, a přitom vlastnil volvo. Na jedno z interview se nebál přijít oblečený do žluté pláštěnky s obří kapucou, ve které působil jako zmatený mimozemšťan, a zkouřený pod obraz. Na koncertech vystupoval třeba v dámském negližé nebo pyžamu. Bylo mu jedno, co si o něm kdo myslí.

„Unavuje mě, jak o sobě lidi navzájem vynášejí soudy a očekávají od druhejch, že budou žít podle jejich představ.“ Kurt Cobain

Šlo o člověka, který miloval zvířata (doma choval králíky, krysy, papouška, kočky nebo želvy), a současně o muže, který kradl na hřbitovech artefakty, například madonu, již „upravil“ tak, že ronila krvavé slzy. Cobain byl také až morbidně fascinován plastovými figurínami, tzv. Visible Man a Woman, modely lidského těla, do nichž lze skládat vnitřnosti. Měl jich plnou sbírku, a jedna z nich dokonce posloužila jako podklad pro přebal třetího studiového alba In Utero. V dnešní době, kdy je naprosto s přehledem akceptováno i nošení přívěsku ve tvaru imitace ženské vagíny, by byl i v tomto směru zcela jistě velmi žádaným umělcem. Kurt milovaný, Kurt nenáviděný Rostoucí popularita však přinášela i stinné stránky a začla si vybírat svou daň. Mnohými svými hudebními kolegy byl nejen obdivován, ale i zatracován, a to především z řad metalistů či glam rockerů, jež rostoucí popularita grunge vytěsňovala čím dál více. „Někdo, kdokoli, pomozte mi, prosím!“

(z deníků Kurta Cobaina) To vše spolu se závislostí na heroinu a blíže nespecifikovanými žaludečními potížemi (jimiž trpěl od dětství a s nimiž mu nedokázal nikdo pomoci) ještě více prohlubovalo jeho deprese. Následoval kolotoč světlejších chvilek a odvykaček. Z té poslední, v Marina Del Rez v Kalifornii, odešel 1. dubna 1994.

„Se*u na hity, do historie vejdu touhle nemocí.“ Kurt Cobain

Layne Staley: Nadaný génius v područí temného pána

Layne Staley se narodil v témže roce jako Cobain, tedy 1967, avšak 22. srpna v městečku Kirkland, pár kilometrů východně od Seattlu ve státě Washington. I jeho velmi poznamenal rozvod rodičů, zejména odchod otce. Už jako malý inklinoval k hudbě, jako hráč na bicí vystřídal několik kapel. Zlom nastal v roce 1987, kdy se setkal s kytaristou Jerrym Cantrellem, k dvojici se přidal baskytarista Mike Starr a budeník Sean Kinney a založili skupinu Alice in Chains. Staley se ujal pozice hlavního vokalisty. Alice in Chains spolu s Nirvanou, Soundgarden a Pearl Jam tvoří stěžejní čtyřku grunge. V roce 1990 vydávají debutové album Facelift a o dva roky později EP Sap. Průlom nastává v témže roce s vydáním alba Dirt. Na přelomovém albu Alenky se členové otevřeně přiznávají k užívání tvrdých drog, zejména heroinu, jejž v textech opěvují jako „Boha H“. V témže roce se objevují i v kultovním snímku režiséra Camerona Crowea Singles.



Video of Alice In Chains / Them Bones