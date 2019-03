Pět z deseti Přibáňů doporučuje: Podívejte se na teaser k filmu Trabantem tam a zase zpátky

Za pět měsíců urazili cestovatelé 17 237 kilometrů. „Poslední tisícovka kilometrů od ukrajinsko-slovenských hranic byla krásná, silná a dojemná. Všude nás lidé vítali, stáli podél silnic a mávali… Něco takového už asi nezažijeme. V době sociálních sítí si takového obrovského zájmu a osobního kontaktu neskutečně cením,“ komentuje Přibáň závěr cesty.

Tentokrát trabanty dojely po svých až do Prahy, aby tak zakončily dvanáctiletou „cestu kolem světa“. „Každá naše cesta byla těžší než ta předchozí a každá jinak. Na té první jsme nevěděli, co dělat, na poslední jsme to věděli naprosto přesně, ale dělali jsme toho až moc. Ovšem na ironii a černý humor, někdy na hranici politické korektnosti, byla spousta prostoru vždy,“ shrnuje dobrodružnou životní etapu Přibáň.

U žádné z výprav nechyběly kamery, takže cestovatelé se o své zážitky mohli následně podělit s diváky prostřednictvím dokumentu nebo dokumentárního seriálu.