Zlatý medvěd Berlinale chtěl být Francouzem a zapomněl hebrejštinu. Hlavní cenu si odnesl film Synonyma

Vítězné drama Nadava Lapida, které někteří označují za migrační satiru, vypráví příběh mladého Izraelce Yoava (Tom Mercier), který se po opuštění izraelské armády přestěhuje do Paříže, kde se co nejrychleji snaží stát Francouzem. Odmítá proto úplně mluvit hebrejsky, a naopak se nadšeně učí francouzštinu, i tím, že si stále opakuje synonyma.

To je ale jen čirá kostra hustě obalená příběhy, minipříběhy a fantaziemi. „Tato kinematografická cesta, založená i na osobních zkušenostech režiséra Lapida, není divácky vstřícná. Kdo to ale skousne, ocení nebojácnost filmu i filmaře,“ uvedla recenzentka Martina Vacková.

„Myslím, že to jsou otázky, které se týkají lidí všude na světě: Do jaké míry jsme schopni opustit naši identitu a rozvíjet novou,“ komentoval svůj snímek režisér Lapid, jehož vlastním příběhem se dvouhodinový film do značné míry inspiroval.

„Věřím, že tento snímek je velkou oslavou filmu jako takového. Doufám, že lidé pochopí, že hněv, nenávist a nepřátelství jsou jen synonyma pro silné náklonosti a emoce. Nemohl jsem očekávat víc. Tato cena pro mě hodně znamená,“ dodal Lapid.

Ve Francii sice žije největší židovská diaspora v Evropě, země se ale potýká s rostoucím antisemitismem.