Chtěl, abych si oblékl jeho čepici. Mikoláš Růžička zhudebnil své „doma“ se synem

Odkud přišel takový nápad?

Hlavním motorem byla určitě rodičovská. To, že se nám narodil syn Tobiáš a že jsem s ním už skoro půl roku doma. Děláme spoustu věcí, které nás baví, jedna z nich je i hraní na piano, tam někde byl hlavní motor takové chvíle zachytit.

Kde otec na rodičovské dovolené hledá čas na skládání a nahrávání?

Někdy těžko, důležité ale je vzít dítě do hry. V momentě, kdy z vás cítí, že to, co děláte, vás opravdu baví, tak ho to baví taky. Jde tedy jen o to se nastavit, naladit a nechtít to za každou cenu, spíš to nechat na kouzlu okamžiku.

Deska Doma vychází pouze digitálně. Uvažoval jste o i koncertech?

Mám přání udělat alespoň jeden koncert, chtěl bych tam pozvat Terezii Kovalovou nebo smyčcový kvartet a odehrát ho třeba v planetáriu.