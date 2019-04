Ruská senzace Little Big míří do Prahy

Fanoušci, kteří se dostali na některý z minulých koncertů Little Big, zažili nadupané, vyprodané hudební večery. Masivní vlna zájmu kolem ruských šílenců stoupá po celé Evropě, ve Spojených státech i v domácím Rusku. Nyní Little Big oznamují návrat do Prahy, přijedou do Malé sportovní haly 17. dubna 2019. Po úspěšných releasech With Russia From Love (2014) a Funeral Rave (2015) následovala s vydáváním pauza. V roce 2018 ale Little Big navázali dvojalbem Antipositive, Pt 1 & Pt 2, ze kterého rozhodně stojí za zmínku singl Skibidi, který zhlédlo jen za první dva měsíce na YouTube přes osmdesát milionů fanoušků.

Video of LITTLE BIG – SKIBIDI (official music video)

Little Big pokračují v tvorbě s nadsázkou, cynismem a kritikou, jak jim bylo vždy vlastní (v minulosti například singl Give Me Your Money s Tommym Cashem). Na novém albu představují takovou sbírku vlastní produkce, která nezná hranic: pohybují se mezi EDM, technem, hip-hopem a r&b, ale využívají i reggae a hip-hop samply. Inspirace Little Big se rozhodně posunula o značný kus dál. Zatímco v minulosti jsme si vystačili s přirovnáním k Die Antwoord, po vydání Antipositive, Pt 1 & Pt 2 bychom k tomu měli přidat ještě minimálně The Black Eyed Peas a Lila Peepa. Zdá se, že Little Big se stávají trendsettery po celém světě.



Video of LITTLE BIG – FARADENZA (official music video)

Z důvodu velkého zájmu byl koncert přesunut z původně avizované Lucerny do Malé sportovní haly. I ten je však již beznadějně vyprodaný. Původní vstupenky do Velkého sálu zůstávají platné. A komu se nepoštěstilo získat vstupenky na pražský koncert, nemusí zoufat. Little Big během roku zavítají do Česka ještě dvakrát, a to sice 7. října, kdy vystoupí v brněnském Sono Centru, a 10. října pak v Brick House DOV v Ostravě.