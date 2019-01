Úhoři už mají nabito. Před ostrým zásahem do kin vystřelují trailer

„Když je vám třináct, házíte lidem petardy pod nohy, lijete spolužákům mléko do šatních skříněk. Prostě děláte věci, za které se o pár let později stydíte a rádi byste se za ně omluvili. Jenomže to je něco, co Robert, Komár, Arny, Dave a Karlos neznají. Zůstali pořád v těch svých třinácti, pořád mají po kapsách petardy a lijou mléko do šatních skříněk. I když jim bylo třicet, čtyřicet,“ popisuje hlavní hrdiny autor scénáře Petr Pýcha.

Jako scenárista se divákům poprvé představil loni, kdy napsal příběh ke snímku Olma Omerzua Všechno bude. Nominován je za něj na Ceny české filmové kritiky.

Hra na URNA pro pětici mužů není jen hra. Stala se únikem z nudné každodennosti, se kterým nejde přestat. Při falešných zásazích se parta nerozpakuje došlápnout si na domnělé zločince, evakuovat celou restauraci, zrekvírovat autobus nebo přepadnout benzinku. Všechno jim prochází až do okamžiku, kdy se v nesprávnou chvíli ocitnou na nesprávném místě.