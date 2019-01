Recenze: Mikoláš Chadima dovzpomínal. Nikoho nešanuje, před Listopadem ani po něm

Chadima patřil společně s Mejlou Hlavsou k nejvýraznějším osobnostem našeho neoficiálního, tedy zakazovaného rocku, a to samé platilo i pro jejich kapely Plastic People of the Universe, eventuálně Extempore a MCH Band.

Že v sobě vedle nezpochybnitelného hudebního talentu skrývá i literární vlohy, netušil tehdy zřejmě ani Chadima sám. Psal si sice i texty písniček, ale poradit si s takovou „kládou“ je něco zcela jiného. Stává se totiž, že často ti, jejichž historky se tak skvěle poslouchají, nedokáží pak proud řeči přenést na papír, náhle začnou psát šroubovaně, suše, nudně.

Nic z toho naštěstí pro Chadimu neplatilo. Jeho vzpomínky přitom byly nabité informacemi o všech těch zrušených koncertech, o akcích StB, ale také o vítězstvích a o odvaze všech, kteří se do tehdy zdánlivě marného boje s bolševikem pouštěli. Nejednalo se přitom o známé disidenty, ale o „normální“ kluky a holky – i v této „všednodennosti“ je, zvláště z dnešního pohledu, první svazek Alternativy cenný. Paměť slábne, pamětníci odcházejí a připomínat je třeba. Více než kdy jindy.

Nevzdat se marasmu

Vše, co bylo řečeno o prvním díle, platí i pro svazek druhý. Opět se noříme do marasmu doby, do onoho bezčasí a kulturní pustiny. Souběžně je ale v Chadimových textech cítit – jak šla doba – stále větší odhodlání se nevzdat. Ano, stará fyzikální poučka o akci, jež vyvolává stejnou reakci, zde platila dvojnásob, viz rostoucí občanské hnutí a demonstrace.