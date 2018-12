Jmenuju se Popov, Duško Popov. Ani skutečný agent Bond se nebál strčit hlavu do lví tlamy

Nejslavnější špion světa měl už na filmovém plátně šest podob – vypadal jako Sean Connery, Timothy Dalton, Pierce Brosnan nebo naposledy Daniel Craig. Fiktivní postavu ale spisovatel Ian Fleming údajně vymyslel podle skutečného agenta jménem Duško Popov. Tuto domněnku nikdy nicméně nepotvrdil.

„Je to nejpravděpodobnější adept,“ domnívá se přesto Tomáš Brandejs z nakladatelství 65. pole, které Loftisovu knihu vydalo. Odkazuje třeba na první bondovku Dr. No z roku 1962. „Je tam stejná scéna, kdy James Bond stejně jako Duško Popov sází nehorázně vysoké částky v kasinu obklopen krásnými ženami. A je to takový tajemný playboy,“ upřesnil.

Agent Tříkolka varoval před útokem na Pearl Harbor

Popov byl dvojitým agentem během druhé světové války. Ve službách MI6 vystupoval pod krycím jménem Tříkolka, Němci ho naopak znali pod přezdívkou Ivan. „Měl v sobě srdnatost, tvrdost a chladnokrevnou odvahu, jež mu umožňovala vracet se do hlavního štábu německé tajné služby v Lisabonu a Madridu i v době, kdy už byl pravděpodobně prozrazen – jako by strkal hlavu do lví tlamy,“ uvedl o Popovi Ewen Montagu, který pracoval pro britskou špionáž ve čtyřicátých letech minulého století.

Z jeho vzpomínek si Larry Loftis vypůjčil nejen název knihy. Při psaní životopisného románu vycházel z dokumentů britských tajných služeb nebo CIA. „Je tam znát zvědavost, jak opravdu svět špionů a agentů vypadal. S informacemi a dezinformacemi, o kterých se dneska tolik diskutuje třeba v Rusku, se už tenkrát pracovalo naplno,“ upozorňuje Tomáž Brandejs.