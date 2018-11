Čeští designéři chtějí oslnit Čínu. Přivezli sklo, koberce i unikátní architektonické návrhy

Čína láká zavedené designéry i nováčky. V asijské zemi už dříve uspěla třeba sklářská značka Lasvit. „Spojujeme ruční výrobu skla a moderní technologie, o to je v Číně velký zájem,“ říká Vojtěch Havrda z Lasvitu.

Na cenu pro mladé designéry je nominovaná Tereza Rosalie Kladošová, která vyrábí hravé koberce technikou taftování. „Máte velké plátno, do kterého střílíte vlnu zezadu a vlas je z druhé strany, takže je to malování pistolí do plátna, což je samo o sobě zábavná technologie, která nám umožňuje dělat experimenty,“ vysvětluje designérka.