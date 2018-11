Ježíš na Hrad! Parabible vypráví příběh prezidenta z Nošovic

Přiblížit biblické texty dnešním čtenářům se Flek pokusil už před devíti lety, kdy byl spoluautorem překladu Bible „pro 21. století“. Parabible byla podle jeho úvodního slova k této knize dalším logickým krokem. „Jazyku už rozumím, ale pořád nerozumím, o čem to je,“ zněly prý časté reakce lidí. Rozhodl se proto souvislosti a myšlenky tisíce let starých příběhů z tisíce kilometrů vzdálených krajů přesunout do čtenářům blízkého časoprostoru, do současného Česka.

Nový zákon má tak podtitul „tisková zpráva o našem prezidentovi Ježíši z Nošovic“ a například v podobenství o družičkách nejdou panny s lampami naplněnými olejem naproti ženichovi, ale fanynky vyráží s mobily na letiště, aby si vyfotili Justina Biebera. Zatímco v Matoušově evangeliu nepřipraveným dívkám dojde olej, v parafrázi Bible dojde šťáva mobilům. V obou verzích podobenství jde ale o totéž: kdo není vytrvalý ve víře, zbude mu jen prázdná schránka.