Recenze: Když nastává Soumrak, ozývá se zlověstné burácení. Je ale třeba naslouchat

Z postavy Irisz činí svědka, jenž proniká jak za faleš smetánky, tak také odhaluje nepokoj bublající mezi neprivilegovanými. Irisz se také stává nositelkou duality, když je rodinným jménem spojena s obchodem, jenž je výlohou civilizační marnivosti, ale zároveň krevní spřízněností s rebelujícím bratrem rozdmýchává násilí.

Snová Budapešť kulisou subjektivní odysey

Události jsou zachyceny s nervózní úzkostí, kterou Nemes výborně vykresluje svébytným filmovým jazykem, jímž zapůsobil už v Saulově synovi, ale který zde rozvíjí a vzdaluje se od ryze manýristické pózy. Prim nadále hraje subjektivita, kameraman Mátyás Erdély je opět nablízku hlavní postavě, byť se jí nedrží tak upjatě. Těží z toho opar záhadnosti. Irisz je totiž středem podezíravých pohledů, nevraživých gest i lačných úšklebků a divák spolu s ní tápe, čím to je.

Formátem obrazu se pak Nemes přiblížil ke standardnějšímu poměru stran 16:9, jelikož poměr 4:3 užitý u Saulova syna by u Soumraku nemohl plnit stejnou funkční úlohu. U Irisz je potřeba větší rozhled, ona se neuzavírá do sebe, ona naopak pátrá a zkoumá. Díky pečlivé práci na výpravě a kostýmech pak pohlcuje atmosféra předválečné Budapešti, která se ve dne topí ve zlatavém slunečním žáru a v noci halí do temného závoje.

Závoj se symbolicky zvedá z tváře Irisz hned v úvodu, ale mnohým zůstává do doby, kdy je příliš pozdě, aby mohli zabránit katastrofě. Tak jako kola dějin i Nemes žádá bedlivou pozornost. Jinak Soumrak uplyne bez jakéhokoli účinku.