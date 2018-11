ČT už to rozbalila. Chystá Vánoce s Kouzelníkem Žitem, Neckářem a Svěrákovým „strništěm“

Pro štědrovečerní pohádku si režisér a scenárista Zdeněk Zelenka vypůjčil pověst ze dvora českého krále Václava IV. Kouzelník Žito. V jeho podání je ale milostným trojúhelníkem mezi hlavním hrdinou, čerticí a princeznou.

„Chtěl jsem odvyprávět příběh, který by měl nepohádkového hrdinu, jemuž ovšem život zkomplikují pohádkové bytosti. A také zlí, pochybní lidé, proti kterým náš hrdina musí napnout všechny své síly, aby na konci zjistil, že boj stál za to a že princezna je ta nejlepší obyčejná holka na světě,“ vysvětlil Zelenka. Do novinky obsadil i svou „dvorní herečku“ Jiřinu Bohdalovou, která už hrála třeba v jeho pohádce Nesmrtelná teta. Tentokrát se objeví v roli kořenářky, která kouzelníka Žita vychovala.