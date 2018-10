V Brně vzniklo Centrum umění nových médií. Nese jméno rodáka Woodyho Vašulky

Podle Rullera patří Vašulka mezi nejvýznamnější brněnské rodáky; jeho význam pro současné umění přirovnává k Leoši Janáčkovi v hudbě nebo Gregoru Mendelovi v genetice. Společně se svou ženu po celém světě inspiroval generace tvůrců i odborníků ke zkoumání povahy nových médií a vztahu umění a digitálních technologií. V Česku po roce 1989 pomáhali etablovat videoart i další formy elektronického umění.

Vašulka v šedesátých letech odešel do Spojených států, kde zkoumal umělecký potenciál elektronických audiovizuálních médií, věnoval se také možnostem interakce mezi člověkem a technologiemi. V roce 1971 spoluzaložil v New Yorku studio The Kitchen. Tvořil společně s manželkou, která pochází z Islandu. Dnes žijí v Novém Mexiku.