Klip týdne: Rybičky48 mají Lék na duši ženy

Video si vzal na starost Ondřej Soukup a celé se točilo na jeden záběr. Jeho aktéry jsou členové kapely i jejich manažer Jakub Děkan. Děj se točí okolo zdánlivě obyčejného rande ústřední dvojice, kterou není nikdo jiný než frontman kapely Kuba Ryba a jeho dlouholetá přítelkyně Dominika.

Scénka je inspirovaná populárním seriálem Jak jsem poznal vaši matku, kdy Ted vyřešil nedostatek času vskutku originálním minutovým rande se svou přítelkyní Stellou.

„Písničku Lék na duši ženy jsem napsal pro svou přítelkyni a od začátku věděl, že ji chci požádat o ruku. Kdysi nám šaman na Bali řekl, že smím požádat Dominiku o ruku, až jí bude dvacet pět let. Nechtěl jsem ztratit ani den, a tak se klip točil na její dvacáté páté narozeniny. Protože jsme vše dělali v utajení, věděla Domča, že v klipu bude hrát, ale netušila, že ji na konci požádám o ruku. Vše se muselo několikrát zkoušet do onoho zlomového momentu, a nakonec se to prostě muselo povést. Kdy bude svatba? No máme rádi léto, takže myslím, že léto 2019 to jistí,“ přiblížil frontman Kuba Ryba.

Skupina Rybičky48 vydá již 1. listopadu dvojalbum Best Fuck Off/Pořád nás to baví. 26. října odstartovala turné koncertem v Ústí nad Orlicí, jež vyvrcholí 15. prosince v Brně, kde novinku pokřtí.