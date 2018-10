Plukovník Švec vlastenectví neironizuje. Po sto letech se opět zastřelí, aby zburcoval vojáky

Plukovník Josef Švec byl oddaný sokol, vlastenec a také zapálený zastánce Ruska. Jak by si ho měli diváci zapamatovat?

Především by měli zjistit, že vůbec existoval, protože myslím, že povědomí o něm je nulové. Já sám jsem se o něm dozvěděl až skrze hru, ač jsme se oba narodili na Vysočině. Sokolství v představení samozřejmě nějakým způsobem akcentujeme, protože bylo naprosto zásadní pro vznik republiky. Viz slavný Masarykův citát, že bez Sokola by nebylo legií a bez legií by nebylo Československo. Ale nechal bych na divácích, jak si plukovníka Švece budou pamatovat.

Vyvrcholením Švecovy vojenské oddanosti bylo spáchání demonstrativní sebevraždy, aby vyburcoval vojáky z únavy a možné kapitulace do rukou bolševikům. Jak na jeho čin nahlížet dnes?

V naší republice máme už od založení problém přijmout hrdinství a nějak ho interpretovat. Ono zas tolik výrazných hrdinských činů v naší národní historii není. A pokud ano, kolísají mezi mučednictvím a velkou kontroverzí, když bych to konkrétně pojmenoval, tak někde mezi Palachem a Mašíny. Švec je velmi specifický případ. Dokonce byla Štefánikem ustavena vojenská komise, aby se prozkoumaly příčiny jeho rozhodnutí. Ve hře Švecovu sebevraždu vidíme jako velmi jasný, aktivní čin, který probudil vojáky z letargie.