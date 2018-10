Recenze: Dekkadancers a rozpačitá návštěva z vesmíru

Dekáči, jak se jim v tuzemském tanečním světě běžně říká, jsou tanečníci z baletního souboru Národního divadla Praha, kteří své tvůrčí přetlaky transformují do vlastní tvorby právě pod touto značkou. Nejvýraznějšími představiteli druhé generace, tedy aktuálního směřování uskupení, jsou Štěpán Pechar, Ondřej Vinklát a Marek Svobodník.

Tvorba tohoto tělesa má od počátku svá specifika: tím nejtypičtějším je humor servírovaný jakkoliv, kdykoliv a kdekoliv. A proto není překvapením, že dvě ze tří choreografií večera se inspirují příběhy ufologů posedlých mimozemskými civilizacemi.

První dílo Marka Svobodníka nese příznačný název Hangar 18, tedy podle místa, kde americká vláda údajně schraňuje všechny důkazy o vetřelcích z vesmíru. V titulní roli exceluje Kristýna Němečková, nyní sólistka baletu ND, jejíž pohybové vyjádření nepřestane diváka vzrušovat až do konce večera. Pozornost přitahuje zejména její plastické, hadí tělo, jež skvěle padne do vytyčené role. Zde tančí hlavní vetřelkyni, která vláká svůj lidský protějšek (Tomáš Kopecký) do svého mimozemského světa.

V tom už se objevuje jako holohlavá dáma v zelených šatech, která si s člověkem pohrává, jak se jí zlíbí. Tři její pomocníci, muži v černých kvádrech s tácy a zelenými jablky, jí v tom napomáhají, jak jen můžou, ale občas i oni sami se dostanou do vleku panovnice. Hangar 18 ovšem lavíruje na hraně. Jak a proč? Totiž tak, že jen málokdy se choreografovi podaří na území, v němž se potkávají vtip a rozpačité, až trapné chvilky, pobývat na té správně straně.

