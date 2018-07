Filmová upoutávka týdne: Královský dvůr může být šílený. Pozná to i Emma Stoneová

Standardním zápletkám se vymykalo i loňské Zabití posvátného jelena, které volně vychází z tragédie Ífigeneia v Aulidě, jež pochází z režisérova domovského Řecka. I tady spolupracoval s Colinem Farrellem, který tentokrát ztvárnil kardiochirurga s ženou a dvěma dětmi, jehož život se zvrátí do nečekaného dilematu, když je od něj za jeho hříchy očekávána oběť, pokud nechce, aby obě jeho děti zemřely. Pro Lanthimose z toho byla scenáristická cena na festivalu v Cannes.

V nejnovějším snímku The Favourite sice nezbylo místo pro Colina Farrella, zato ale Lanthimos opět obsadil Rachel Weiszovou, a to do role lady Sarah. „Řekla bych, že je to komedie. Myslím, že by řekl, že je to komedie. Je to legrační. Je to jiné tím, že to není vymyšlený svět, skoro všechno se opravdu stalo. Některé věci jsou vymyšlené, ale je to historie Anglie, takže nejde jen o Yorgosovu dystopii,“ uvedla pro IndieWire Weiszová.

Královnu ztvárňuje Olivia Colmanová (naposledy k vidění ve Vraždě v Orient expresu). Služebnou Abigail si pak zahrála Emma Stoneová, která se ve světě filmu pohybuje teprve dekádu, ale už má jednu nominaci na Oscara a jednoho Oscara vyhrála, a to loni za svůj výkon v muzikálu La La Land.