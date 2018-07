Pec nám spadla. Rolling Stones bořili Prahu svou energií

Na seznamu skladeb bylo podle očekávání to nejlepší z jejich kariéry, zazněly ale i bluesové písně z posledního alba Blue & Lonesome z roku 2016. Jednu skladbu mohli vybrat fanoušci na sociálních sítích, zvítězila píseň Under My Thumb.

Jak se máte? ptal se Jagger česky

Mick Jagger dvě třetiny koncertu uváděl v lámané češtině. A podobně jako nedávno Metallica překvapila české fanoušky skladbou Jožin z bažin, překvapil i Jagger, když česky zazpíval kousek lidovky Pec nám spadla.

Prahu Rolling Stones navštívili naposledy v červenci 2003, dosud poslední koncert v Česku odehráli roku 2007 v Brně na turné A Bigger Bang. Po posledním pražském koncertě mají tři dny na odpočinek. V neděli pokračují s turné No Filter 2018 ve Varšavě.

A přestože letní koncertní sezona je v Česku teprve na začátku, už teď je ale jasné, že koncert Rolling Stones bude jejím vrcholem.