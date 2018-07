Platit na koncertu či festivalu jedině náramkem? Nový systém sklízí kritiku

Bezkontaktní platební náramky fungující zároveň jako vstupenky našly hned v úvodu sezony letních hudebních festivalů uplatnění na Metronome Festival Prague, Aerodrome Festivalu i středečním koncertu The Rolling Stones, hudební fanoušci se s nimi potkají i na festivalech Let It Roll, Brutal Assault či Hip Hop Kemp.

Dodavatel náramků staví na tom, že fungují na jednoduchém principu: nejpozději u vstupu do festivalového areálu (či místa koncertu) si návštěvník vymění lístek za náramek, který si v ideálním případě už dopředu nabije penězi. Za veškerou konzumaci jídla a pití pak platí bezkontaktně, přiložením náramku s čipem ke čtečce prodejce.

Zatím však systém takzvaných cashless (bezhotovostních) plateb řadu fanoušků naštval – je to nejčastější výhrada, která se ozývá v souvislosti s dosavadními festivaly. Ty přitom samotným obsahem drží laťku vysoko: nabídly takové hvězdy jako zpěvačku Lanu del Rey, rappera Macklemore nebo kapelu My Chemical Brothers; kritici chválí ozvučení i kvalitní výběr hudebních hostů.

Výhrady vůči aktivaci i refundaci

V případě pražského festivalu Metronome si pořadatel hodlal za refundaci zbylých peněz účtovat padesát korun a hodlal vracet jen od padesáti korun víc – člověk, kterému na pásce zbylo 99 korun, by tak nedostal nic.

Účastníci festivalu Aerodrome v Panenském Týnci si pak kromě pětačtyřicetikorunové hranice pro vracení peněž stěžovali na to, že je dopředu nikdo neupozornil na padesátikorunový aktivační poplatek, který bylo třeba vydat při prvním nabití náramku.

„Nejde mi o peníze, ale o princip. Všude rozhlašujete, jak je to super a jaké to má výhody, přitom člověk stejně čeká ve frontě na pivo dvacet minut. Výhody to má, ale jen pro organizátora,“ vzkázal pořadatelům Metronome Festival Prague jeden z jeho návštěvníků - a obdobně kritická byla i návštěvnice Aerodrome Festivalu: „Doprava otřes. Dva tisíce korun za den mi připadá dost, takže nechápu ten poplatek za dobití a následné vybírání peněz z čipu.“

„Nemyslím si, že je dobře, když si pásek nabijete nějakým obnosem a pořadatelé si strhnou padesát korun. Jestli to (zavedení pásků) urychlí třeba vstupy do areálů, tak to jedině dobře bude,“ soudí hudební publicista Ondřej Bezr, který náramkům věnoval i kritickou glosu pro Lidovky.cz, a výhrady vůči nim vznášel i šéf kulturní rubriky Hospodářských novin Daniel Konrád nebo hudební recenzentka ČT24 Markéta Janáková.

Pořadatelé chyby uznávají, náramky jsou ale podle nich nutností

Pořadatelé chyby uznávají a snaží se je napravit. „Ne všichni znali předem podmínky, to jsme uznali, a následně jsme peníze refundovali i těm lidem, kteří si stěžovali, respektive všem, protože to by nebylo asi spravedlivé,“ řekl producent festivalu Metronome Martin Voňka.

Organizátoři koncertu The Rolling Stones se pak od dopoledních hodin snažili vyřešit na místě konání letňanské show situaci, kdy objednané náramky nepřišly. Řada návštěvníků pak po absolvování fronty zjistila, že kód jejich lístku, za který měli náramek získat, není v systému dohledatelný (a to bez ohledu na to, zda lístky – a náramky - kupovali u oficiálního, či neoficiálního distributora).

Současně ale znějí hlasy, že budoucnost velkých kulturních akcí spočívá jedině v platebních náramcích. „Je to záležitost, se kterou se asi budou muset potkat všechny festivaly, protože cashless platba je nevyhnutelnost, dřív nebo později to asi dopadne na všechny pořadatele těchto akcí,“ soudí pořadatel festivalu Aerodrome Igor Rattaj.